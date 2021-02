L’iniziativa di Serena Cirone: “Svegliati con energia! Mind, Body, Soul”

Ti svegli nervoso? Non riesci a dormire? Chiami ansia tutto ciò che credi possa esserti estraneo? Hai dolori di vario genere? Può essere utile l’originale l’iniziativa lanciata da Serena Cirone, tutte le mattine dall’8 marzo 2021, proporrà una diretta facebook gratuita dalle ore 6,30 alle 7,00 per risvegliare corpo e mente, “svegliati con energia! Mind, Body, Soul”, sulla pagina serenacirone_yogateacher.

Maxwell Maltz, chirurgo plastico, definì la durata di 21 giorni utile per creare un’abitudine. “Questi e molti altri fenomeni comunemente osservati tendono a dimostrare che solitamente si richiede un minimo di circa 21 giorni per trasformare una vecchia immagine mentale e creare una nuova abitudine.” Successivamente si scoprì che iniziare con 21 giorni per cambiare un’abitudine è una buona partenza ma ci vogliono in media 66 giorni per trasformare un’azione in abitudine e mantenerla.

In 21 giorni, Serena Cirone ci condurrà nel suo “Miracle Morning”, ci racconterà tutto quello che ha imparato negli ultimi anni, tutti gli errori fatti nel ricercare la meditazione inutilmente, tutto ciò che le ha consentito anche un cambiamento spirituale. Proporrà il risveglio del corpo attraverso la respirazione, piccola sequenza del mattino, con affermazioni positive e mantra.

“Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare.”

(Winston Churchill)