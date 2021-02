Comitato per la tutela e la valorizzazione del verde: “396 alberi da piantare”

Scarpe da tennis, penna e block notes, i volontari del Comitato cittadino per la tutela e la valorizzazione del verde, hanno solcato le vie cittadine per la rilevazione delle buche, attualmente vuote, riservate alla piantumazione di alberi. Si tratta di buche realizzate e mai riempite e di buche che un tempo accoglievano alberi, che per varie ragioni sono stati espiantati e non sostituiti.

Di seguito il dettaglio di quanto rilevato:

Progressivo Via/Piazza N. buche 1 Circonvallazione Histoniense 52 2 Via San Rocco 42 3 Via C. Ricci 39 4 Via A. De Gasperi 39 5 Via delle Gardenie 32 6 C.so Mazzini 25 7 Via S. Michele 21 8 Viale D'Annunzio 19 9 Via Spataro 16 10 Via Al. Va. Mileno 14 11 Via Vittorio Veneto 12 12 Via Platone 11 13 P.zza Rodi 8 14 Lungomare Cordella 8 15 Via Magnacervo 7 16 Via Ciccarone 6 17 Via Bachelet 5 18 C.so Europa 5 19 Viale Dalmazia 5 20 Via Pitagora 4 21 Via Marco Polo 4 22 Via Alessandrini 4 23 Chiesa S. Michele 3 24 Via della Magnolie 2 25 C.so Nuova Italia 2 26 Via Paul Harris 2 27 Via San G. da Capestrano 2 28 Via G. Cesare 2 29 P.zza del Popolo 1 30 Via Alfieri 1 31 Via della Repubblica 1 32 P.zza Smargiassi 1 33 Via S. Pertini 1 Totale 396

La rilevazione, accompagnata da due mappe che riportano il posizionamento delle buche in città e a nel quartiere rivierasco, è stata inviata al Sindaco di Vasto e agli Assessori Forte, Barisano e Cianci, con l’invito a voler programmare nuove piantumazioni negli spazi indicati, anche alla luce della legge nazionale n. 10/2013, che prevede l’obbligo della messa a dimora di un albero per ogni nuovo nato o bambino adottato, (applicazione dell’articolo 20 LEGGE 14 GENNAIO 2013 n. 10) normativa presente anche all’art. 20 del Regolamento per la Gestione del Verde Pubblico e Privato approvato dal Consiglio Comunale, lo scorso ottobre.

L’auspicio del Comitato è altresì, che sulla scorta di quanto sta avvenendo nel panorama regionale e nazionale (Es.: 1000 alberi per Lanciano, Progetto “Radici per il futuro” Regione Emilia Romagna, ecc.) e della grande attenzione che i cittadini di Vasto stanno dimostrando nei confronti del verde pubblico, l’Amministrazione voglia farsi promotrice di iniziative volte a coinvolgere sempre maggiormente la nostra Comunità, nella tutela e valorizzazione di questo prezioso elemento, soprattutto per le nuove generazioni, le prime ad avere diritto ad un futuro sano, sereno e di piena partecipazione alla vita sociale.