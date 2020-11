Vastese, rinviata anche la sfida di mercoledì con l'Aprilia

Nuovo rinvio di partita per la Vastese.

Si tratta di quella che era inserita nel calendario dei recuperi di Serie D girone F, prevista mercoledì 18 novembre in trasferta con l'Aprilia e valida per la 5^ giornata del girone di andata. La gara, come da comunicazione ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti sulla base delle documentazioni e protocollo della Asl Lanciano-Vasto-Chieti legati al Covid, è stata rinviata a data da destinarsi.

Per i biancorossi di mister Massimo Silva il ritorno in campo, dopo oltre un mese dall'ultima partita (il 18 ottobre contro il Pineto), è programmato per domenica 22 novembre, nella sfida casalinga allo Stadio Aragona (a porte chiuse) contro l'Olympia Agnonese (recupero della 6^ di andata).