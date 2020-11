Amato: il vero taglio del nastro della nuova Tac è il primo paziente

La dr.ssa Maria Amato, direttore della Radiodiagnostica dell’Ospedale “San Pio” di Vasto, dopo l’inserimento nel reparto della nuova Tac, dice sui social che il vero taglio del nastro è il primo paziente, le prime immagini, la macchina in funzione. Racconta che ci sono stati tre giorni di formazione per scoprire buona parte dei segreti di questa apparecchiatura (rigenerata) che già, commenta la dr.ssa Amato, si presenta bene, ma anche tre giorni per separare i percorsi, per ottimizzare i tempi e, con tutte le attenzioni, garantire ai pazienti con altre patologie un più facile accesso nonostante questi tempi complicati.

“La giornata era partita male - commenta la dr.ssa Amato - con la notizia della zona rossa, un sentimento sospeso tra precarietà e senso di ingiustizia, la frustrazione, il pensiero per chi vive ansie diverse dalla mia: la paura di non farcela con il lavoro, ansie che possono schiacciare.

E io? Io posso e devo essere al mio posto, a fare il mio lavoro, che per fortuna è a servizio degli altri, nella sanità pubblica, e mi aiuta a fare i conti con la mia coscienza e con la consapevolezza della fortuna di avere un lavoro stabile.

"Del nostro meglio", una promessa che mi accompagna da tanto tempo, nostro perché la parte migliore del mio lavoro è farlo in squadra.”