Roberto Cesario lascia la panchina della Bacigalupo Vasto Marina

Roberto Cesario, da ieri, non è più l'allenatore della Bacigalupo Vasto Marina, società che milita nel campionato abruzzese di Eccellenza.

In una nota il club lo ringrazia per quanto fatto nelle ultime stagioni.

"La Asd Bacigalupo Vasto Marina - vi si legge - ringrazia mister Roberto Cesario per il grande lavoro svolto in questi anni con professionalità, dedizione, stile ed educazione che anche gli avversari hanno imparato ad apprezzare. Con la sua guida tecnica è coinciso un periodo intenso che ha permesso di raggiungere traguardi prestigiosi, in campo e soprattutto fuori dal rettangolo di gioco dove grazie al suo lavoro paterno, coadiuvato da Andrea Gizzarelli, abbiamo assistito ad una crescita costante dei nostri tanti giovani calciatori.

Grazie di tutto Roberto".