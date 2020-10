Stagione turistica con il segno meno: "Netto calo a Vasto"

Critici i consiglieri comunali di opposizione sui numeri della stagione turistica da poco in archivio.

Con la nota che di seguito pubblichiamo ad intervenire sulla questione sono Francesco Prospero e Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia), Alessandro D’Elisa (Gruppo Misto), Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro), Alessandra Cappa e Davide D’Alessandro (Lega) e Guido Giangiacomo (Forza Italia)

“'Boom di Presenze in Abruzzo', 'Numeri da Capogiro' erano questi i titoli dei giornali e dei telegiornali, nazionali e regionali, sul finire della stagione estiva. Una Regione intera che, in un periodo di crisi dovuto alla pandemia, ha colto l’opportunità di accogliere i turisti promuovendo così, anche per gli anni a venire, le proprie bellezze naturali e paesaggistiche.

"Dati alla mano, una delle poche eccezioni, risulta essere Vasto che subisce un netto calo di arrivi (meno 14554 secondo i dati acquisiti dagli Uffici della Regione Abruzzo) dovuto, probabilmente, allo scarso impegno di Menna & C. che, con l’Assessore Della Penna protagonista della trasmissione “Chi l’ha visto?”, ha abbandonato a se stessi consorzi e attività turistico ricettive.

Un’amministrazione che non comprende l’importanza dell’industria del turismo che rappresenta una grande opportunità di sviluppo sia per le imprese, sia per l’occupazione.

Vasto ha bisogno di un netto cambio di marcia e non può più essere amministrata da persone capaci di subire solo gli eventi, senza promuovere e programmare lo sviluppo, turistico e produttivo, della nostra Città.

Noi, insieme ai nostri partiti e ai nostri movimenti civici, stiamo lavorando per presentare ai nostri Cittadini una valida alternativa a questa impacciata amministrazione comunale che, in continuità con quelle sinistre che l’hanno preceduta, mal governa da 15 anni la nostra Città".