Il Partito dei Disoccupati, dei Lavoratori e dei Disabili appoggia Giangiacomo

A Vasto il Partito dei Disoccupati, dei Lavoratori e dei Disabili, fondato da Giustino Bruno, segretario nazionale, già candidato alla Camera dei Deputati, con una nota diramata dalla segreteria organizzativa politica nazionale, annuncia l'appoggio al candidato sindaco del centrodestra Guido Giangiacomo, invitando i propri simpatizzanti a votarlo nelle prossime elezioni amministrative di Vasto del 3 e del 4 ottobre 2021.

A tal proposito, ha commentato il Segretario Nazionale del Partito Giustino Bruno:

"Come movimento politico abbiamo scelto di appoggiare come candidato sindaco di Vasto Guido Giangiacomo, persona di notevole capacità umana ed esperienza amministrativa, in quanto è già stato assessore nel 2001 che guarda con attenzione al futuro della sua città e dei giovani disoccupati. Giangiacomo sarà sicuramente un amministratore attento anche nel sistemare le barriere architettoniche per i disabili e in linea col programma del nostro Partito"

"Nel programma di governo - ha spiegato il candidato sindaco Guido Giangiacomo - ho introdotto punti qualificanti quali l'istituzione del baratto amministrativo, la rimozione di tutte le barriere architettoniche ancora presenti in città, la realizzazione di un ascensore presso la stazione ferroviaria Vasto-San Salvo per agevolare l’accesso ai binari alle persone diversamente abili e la realizzazione di un parco commerciale in località Incoronata che consentirà oltre 500 posti di lavoro”.