Campagna elettorale nel vivo con i 'big' di partito a sostegno

Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Nicola Fratoianni, Stefano Bonaccini, Massimo Garavaglia.

E’ lungo l’elenco dei big che saranno a Vasto durante la campagna elettorale per tirare la volata ai candidati delle rispettive coalizioni. Per alcuni di loro è già stata fissata la data. E’ il caso dell’ex premier Conte, la cui venuta a Vasto era già stata annunciata dal Centro nelle scorse settimane. Il presidente del M5S sarà in città il 17 settembre a sostegno della candidata sindaco Dina Carinci che l'altra sera ha incontrato i residenti del quartiere di Sant’Antonio Abate insieme al sottosegretario di stato al ministero della transizione ecologica, Ilaria Fontana.

Il 16 settembre la candidata sindaco accoglierà, nella sua sede di corso Mazzini, insieme al coordinatore territoriale di Si, Claudio Di Vincenzo, il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Fratoianni. Il partito a Vasto ha formato una lista civica “Vasto d’amare” che sostiene la Carinci.

Il Pd punta sulla presenza di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, che nelle scorse settimane si è concesso una breve vacanza in città. “Stiamo cercando di averlo a Vasto in occasione della presentazione del suo ultimo libro”, conferma Simone Lembo, coordinatore cittadino del Partito democratico. Il Pd sostiene, insieme ad altre sei liste, il sindaco uscente, Francesco Menna che punta al secondo mandato.

Per il centrodestra (candidato sindaco Guido Giangiacomo), sarà a Vasto martedì 14 il ministro del turismo, Garavaglia che nel pomeriggio incontrerà gli operatori turistici all’Hotel San Giorgio di Vasto Marina. E’ previsto anche l’arrivo, ma la data è ancora da fissare, del segretario nazionale della Lega, Salvini. La sua venuta è stata annunciata dal coordinatore regionale del Carroccio, Luigi D’Eramo domenica scorsa.

Nel frattempo prosegue la presentazione delle liste. Sabato mattina è stata la volta delle due liste di Angela Pennetta, candidata sindaco del movimento civico L’Arcobaleno e della lista di Fratelli d’Italia.

Ieri pomeriggio la candidata sindaco dell’aggregazione civica La Buona Stagione, Alessandra Notaro, ha incontrato, insieme ai rappresentanti della coalizione, i giornalisti delle testate web e della carta stampata. L’iniziativa, in piazza Rossetti, è stata chiamata “Intervista senza rete”.

Banchetti e distribuzione di materiale elettorale per Anna Rita Carugno, candidata sindaco del movimento “Ora, rispetto per tutti gli animali”.