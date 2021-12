L'ultimo saluto a Nicola Del Casale: "Sempre disponibile, un esempio per tutti"

Celebrati nel pomeriggio, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, i funerali di Nicola Del Casale, maresciallo maggiore in pensione della Polizia Municipale di Vasto, scomparso all'età di 64 anni.

Il feretro è stato accolto sul sagrato del sacro tempio dal parroco, don Domenico Spagnoli, che ha concelebrato la funzione funebre con don Gianfranco Travaglini, parroco di San Giuseppe. Servizio d'onore da parte della Polizia Locale mentre i componenti della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone hanno presenziatoo salutando, al termine, il loro confratello con lo struggente canto dell'Ave Spina.

Nicola Del Casale è stato ricordato come "uomo disponibile, un esempio per tutti", sottolineando il suo amore per la famiglia, per il lavoro e l'impegno nel volontariato, con gli amici di Sant'Onofrio, l'Unitalsi e la Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone.