Tantissimi eventi culturali, sportivi, mercatini, tipici del periodo natalizio a cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Marinucci invita cittadini e turisti a partecipare nel rispetto della giusta prudenza e della normativa per il contenimento della pandemia.

Molti saranno gli appuntamenti pubblici nei mesi di dicembre e gennaio in occasione delle festività natalizie e per l’arrivo del nuovo anno. Il primo già sabato 4 dicembre con l’accensione dell’albero di Natale e il mercatino delle hobbyste, un’organizzazione consolidata negli anni e ormai caratteristico della vita di Casalbordino. Appuntamento alle ore 16 in Largo del Forte.

“Questo calendario non è solo l’elenco di vari eventi ma vuole essere occasione, ancor di più in questo periodo difficile, per rivitalizzare il nostro territorio” dichiara l’assessore al Turismo e al Commercio Paola Basile - puntiamo a valorizzare tutte le ricchezze del nostro territorio permettendo a chi parteciperà di conoscerlo e apprezzarlo”. Tanti gli eventi in cui sarà possibile percorrere le strade più caratteristiche e suggestive del nostro centro storico, luoghi simbolo della cultura e della storia del paese. Vari gli appuntamenti sportivi a testimonianza di un territorio di campioni in molte discipline sportive, apprezzati e vincenti in tutto il mondo.

Tra i tanti eventi ci saranno “Babbo Natale sta arrivando” presso il Parco della Convivialità il 23 dicembre, il Circo incantato “Aspettando la Befana” presso l’area antistante la Basilica Madonna dei Miracoli e la discesa della Befana dalla Torre Civica, grazie al Gruppo Speleologico, il 6 gennaio organizzati in collaborazione con la Pro Loco di Casalbordino. La Pro Loco organizzerà anche il 12 dicembre la presentazione del libro di Lina Giarrocco “Come tralci” e, la notte di Natale, lo scambio di auguri con vin brulé e panettone davanti le due chiese di Miracoli e Casalbordino. Diversi gli appuntamenti musicali: il 26 dicembre Cinexperience Trio in concerto presso la Chiesa SS Salvatore, il 29 nella stessa Chiesa concerto di musica medievale di Stella Nova e il concerto di Natale del coro del centro diurno Anziani “G. Ruzzi” il 2 gennaio presso la Basilica della Madonna dei Miracoli. A cui si aggiungono Natale in danza a cura dell’Associazione Arte in Movimento il 12 dicembre nell’area antistante la Basilica Madonna dei Miracoli e la commedia brillante in due atti della Compagnia Teatrale Casalese “Ugo Zimarino”.

“Considerato il periodo così difficile per gli operatori del commercio con questo calendario puntiamo anche a far riscoprire tutte le nostre attività che, ogni giorno, forniscono servizi con cortesia e disponibilità alla cittadinanza – sottolineano l’assessore al Turismo e al Commercio Paola Basile e tutta l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Marinucci – e la ricchezza del nostro tessuto commerciale ed economico”.