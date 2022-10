Pasticceria Diella, 42 anni di attivitÃ  nel ricordo dellâ€™indimenticabile Peppino

Una data significativa, da celebrare nell’omaggio ad una persona a dir poco significativa. La giornata di oggi, 26 ottobre 2022, è quella che fa segnare il 42° anno di attività per la Pasticceria Moderna targata Diella, fondata a Vasto da Cosimo Diella nel 1980 e poi gestita e condotta, fianco a fianco, con il fratello Peppino, venuto dolorosamente e prematuramente a mancare lo scorso 8 marzo, all’età di 55 anni. E proprio a Peppino, indimenticabile, Cosimo e tutto il suo staff vogliono dedicare questo anniversario, ricordando quanto di buono ha fatto, non solo nella scia di bontà delle delizie realizzate prima nella sede di piazza Verdi, a Shanghai, e poi in via Arno.

Un anniversario importante, in un periodo di grandi difficoltà e complicazioni varie, su tanti fronti. E allora, via a sfogliare il ‘libro dei ricordi’, per un percorso iniziato con l’apertura del primo locale nel cuore della ‘mitica’ Shanghai a Vasto e poi proseguita a qualche centinaio di metri di distanza, a pochi passi dal ‘salotto buono’ del centro storico cittadino.

Un’attività caratterizzata dalla grande passione e dall’infaticabile impegno di Cosimo e Peppino con la maestria, che continua, nella produzione di prodotti che deliziano, pressoché quotidianamente, il gusto di tanti vastesi e non e le loro principali occasioni di festa.

Da Cosimo, dunque, il via all'attività: le prime esperienze alla Pasticceria Baccalà e a quella di Argentieri nel rione di Santa Maria gli hanno dato il primo 'impasto', la frequentazione, a Milano, di una scuola che ha formato i migliori pasticceri in Italia, ha fatto il resto. Ed a seguire, insieme a Peppino e ai vari collaboratori, l'ottima produzione quotidiana nel laboratorio di via Arno (attivo dal 1992), nel quale vengono sfornate tante delizie, tra cornetti, torte, dolci della tradizione vastese ed altre specialità, tutte a livello di ottima produzione artigianale. Le 'chicche'? Citiamo i fragranti panettoni e le colombe, prodotti nei periodi delle due ricorrenze di festa principali dell'anno, Natale e Pasqua.

Tante ore di lavoro quotidiano, che iniziano prima dell'alba e terminano quando il sole è ben alto nel cielo, se non quando è destinato… ad andare a riposo.

Da Cosimo e dal suo staff un pensiero dolce ed affettuoso, con qualche inevitabile lacrima, all’amato Peppino ed un ringraziamento speciale all'affezionata clientela, per la fiducia e la stima che perdurano e si rinnovano.

Da parte nostra, l'augurio più grande e sincero per questo nuovo traguardo tagliato e per altri anni di bontà e delizie da godersi in tutti i sensi.