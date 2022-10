Gli operatori turistici di Vasto si sono incontrati il 24 ottobre nella Sala Consiliare “Giuseppe Vennitti” del Comune di Vasto, con il Sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore al Turismo, Licia Fioravante. E’ stato presentato il report dei risultati della stagione turistica e le prospettive del 2023. È stata l’occasione per analizzare i numeri della stagione 2022 raccolti e rielaborati dalla Regione Abruzzo e dall'ufficio IAT del Comune di Vasto e i cambiamenti del settore e le richieste del mercato.

Alla presentazione dei dati sulle presenze in città per la stagione estiva è seguito un confronto per costruire in sinergia un percorso comune per il prossimo anno. Al dibattito hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni di categoria - Confcommercio, Confesercenti, Cna – e agli operatori del settore – con Dmc e i due consorzi cittadini Vasto in Centro e Consorzio Vivere Vasto Marina.

“Attuare un piano marketing territoriale e collaborare per lavorare anche coinvolgendo molti dei professionisti presenti nel nostro territorio, è certamente – ha detto il sindaco Francesco Menna- uno dei risultati raggiunti con questo incontro. Un valido supporto a tutte le attività promosse dall'amministrazione con azioni concrete per richiamare i vacanzieri in città durante tutto l’anno”.

“Insieme si può e si deve lavorare” è questo il commento dell’assessore al Turismo, Licia Fioravante a margine dell’incontro che ha evidenziato ancora una volta come l’Amministrazione comunale e gli operatori, le associazioni di categoria, i consorzi possono insieme contribuire a creare attrazione verso il nostro territorio non solo nel periodo estivo, ma anche durante gli altri mesi dell’anno. Fondamentale sarà la programmazione di iniziative che possano puntare non solo sulla bellezza del nostro territorio, - ha aggiunto Licia Fioravante - ma anche su attività esperienziali. Iniziative legate alle tradizioni del luogo interagendo con le persone del posto, vivere il turismo enogastronomico con la possibilità di degustare i prodotti del territorio consentirà di offrire un vasto ventaglio di proposte, che sono certa conquisterà anche fasce più ampie di turisti”.