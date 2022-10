"Impresa per il buono", l'incontro a Palazzo d'Avalos di Vasto Città Etica

L’associazione Vasto Città Etica, con il patrocinio del Comune di Vasto, organizza il convegno “Impresa per il buono”, in programma mercoledì 26 ottobre alle 16, presso la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos a Vasto.

"Un’occasione - si legge in una nota - per lasciarsi ispirare dagli interventi di tre relatori di eccezione sul tema della necessità di un cambio di paradigma delle imprese, sempre più chiamate ad assicurare sostenibilità delle proprie azioni, attraverso la creazione di valore sociale e ambientale. Un cambiamento entusiasmante e radicale che passa anche attraverso una trasformazione urbana e umana, dove la cura della natura ha un ruolo centrale, e le persone non sono solo al centro, ma anche "centrate"".