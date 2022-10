Vino, le eccellenze casalesi arrivano in vetta

Ottobre è mese di “grande bellezza”, “nei tini grassi” si preparano “mosto e ebbrezza” cantava il maestrone di Pavana. Una grande bellezza che anima e caratterizza il nostro comprensorio. Sono queste settimane di fervente lavoro, di campi animati dall’impegno costante e tenace dei nostri viticoltori ed agricoltori. I cui frutti sono “mosto e ebbrezza” che sono patrimonio del nostro territorio, vini di eccellenza che ne rappresentano l’identità e l’anima.

Il nome dei nostri comuni è sinonimo di eccellenza, conosciuto e rinomato in tanta parte d’Italia (e anche qualche località d’Oltralpe) grazie ai frutti della terra, vini pregiati in primis. Eccellenze che, tra qualche settimana, porteranno il nome di Casalbordino letteralmente in vetta. Si terrà, infatti, dal 4 all’8 novembre il Merano Wine Festival, nel cuore dell’Alto Adige. Una manifestazione considerata tra le più importanti in Italia insieme al Vinitaly di Verona, al Salone Internazionale del Gusto di Torino e la fiera di Bra.

Il Merano Wine Festival è ospitato, uno dei capolavori architettonici più rinomati dell’intero arco alpino italiano, da diciannove anni. Sarà presente anche Vini Alberto Tiberio all’edizione di quest’anno. Essere ammessi all’esposizione durante il Merano Wine Festival è un importante riconoscimento di qualità e valore.

La selezione viene effettuata da ben 12 commissioni che degustano i vini e li scelgono. Una selezione durissima che possono portare, come è successo nell’organizzazione di passate edizioni, a scartare più aziende di quelle ammesse. «Un lavoro che non permette solo la partecipazione agli eventi firmati The Wine Hunter, come il Merano Wine Festival, ma fornisce una guida verso quei prodotti che meglio esprimono una filosofia: “Excellence is an attitude” – sottolinea Vini Alberto Tiberio - questo è lo spirito con cui vengono individuate le aziende che avranno poi l’accesso alla kermesse meranese».

Superata la fase della selezione “con una punta di sana orgoglio” Vini Alberto Tiberio ha annunciato la sua «prima presenza a Merano dal 4 all’8 Novembre prossimo, oltre che sull’importantissima guida “The Wine Hunter Guide 2022, la quale riporta tutte le aziende e i relativi prodotti insigniti di uno o più “Wine Hunter Award”».