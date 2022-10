"Diventa Arbitro", il nuovo corso della sezione vastese dell'Aia

Lunedì 25 ottobre alle ore 18:30 presso la Sezione Associazione Italiana Arbitri Vasto, all’interno del PalaBCC in via dei Conti Ricci, prenderà il via il nuovo corso arbitri gratuito, rivolto a tutti i cittadini maschili e femminili tra i 14 e i 40 anni.

Ogni associato ha la possibilità di avere:

• un rimborso economico per ogni partita

• accesso gratuito a tutti gli stadi

• preparatore atletico nel polo di allenamento sezionale

• credito formativo scolastico

• fornitura divisa ufficiale

Grazie al doppio tesseramento, inoltre, è possibile diventare arbitri di calcio anche se si è tesserati con le società calcistiche affiliate alla FIGC.

La Sezione di Vasto, infine, a tutti gli associati, propone il polo di allenamento gratuito il martedì e giovedì presso il campo "Fantini" di Vasto Marina con un preparatore atletico a disposizione.

Per iscrizioni e altre informazioni contattare l’indirizzo email vasto@aia-figc.it , al recapito telefonico340.0542533 (Fabio), oppure sulle pagine social Instagram e Facebook della Sezione AIA Vasto.