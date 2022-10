"Verso l’oncologia di precisione nel trattamento delle neoplasie uro-ginecologiche, del colon e del fegato”.

È questo il tema del convegno organizzato per iniziativa del dott. Nicola D'Ostilio, responsabile Oncologia degli ospedali di Lanciano e Vasto, con la collaborazione dell’associazione “La Conchiglia Onlus”, che avrà luogo giovedì 13 ottobre, all'Hotel Villa Medici a Lanciano. Ampio e qualificato l’elenco dei docenti universitari e specialisti, che parteciperanno alla giornata studio, relazionando sulla tematica, portando come proprio contributo, non solo gli studi, ma anche le rispettive esperienze professionali, ponendole all’attenzione dei colleghi per utile e proficuo confronto.

“Continua il nostro impegno per la prevenzione, che non può che partire dalla formazione e dal confronto tra esperti – ci spiega Mariella Alessandrini, presidente de "la Conchiglia Onlus". – Siamo conviti e certi, che è necessario creare e dar vita a luoghi e ambiti, dove le tematiche oncologiche vengono continuamente approfondite, per far si che l’approccio al problema sia sempre più immediato e volto alla cura più adatta e alla guarigione. Come sodalizio, ringraziamo energicamente il dott. Nicola D'Ostilio, per la costante presenza, supporto e sostegno tutto, e siamo ben lieti di dare il nostro aiuto affinché eventi come questo abbiano luogo."