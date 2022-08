Pollutri, fine settimana di sapori e sport

Fine settimana ricco di appuntamenti a Pollutri. Luogo centrale la Riserva Naturale Regionale Bosco di Don Venanzio.

Il primo appuntamento avrà l’avvio venerdì 19 agosto con il “Gran Galà della Ventricina” che animerà anche il 20 agosto. È possibile contattare la Casina di Don Venanzio al numero 3245947722 per informazioni sull’evento e le prenotazioni, “la partecipazione al Gran Galà prevede una quota fissa che comprende cena/degustazione completa dei piatti e dei vini”.

In questo fine settimana la costa dei trabocchi sarà protagonista di iniziative ed eventi con “Ventricina e Bollicine d’Abruzzo”. “La manifestazione enogastronomica e culturale è ideata dall’Accademia della Ventricina e dall’Associazione Produttori del Vastese e supportata dall’Assessorato alle Politiche agricole della Regione Abruzzo – sottolinea una nota dell’organizzazione - in questa edizione la kermesse si è arricchita di un ulteriore partenariato a partire da Legambiente, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Fondazione del vastese per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, DMC e GAL della Costa dei Trabocchi”. Domenica 21 agosto “Ventricina e Bollicine d’Abruzzo” si concluderà approdando a Scerni dove, prima dell’apertura degli stand enogastronomici, si terrà alle 18 il convegno “L’enogastronomia al centro del turismo sostenibile della Costa dei Trabocchi”.

Domenica 21 agosto, punto di ritrovo per la partenza fissato in piazza Giovanni Paolo I alle 8.30, Pollutri ospiterà il raduno di mountain bike giunto alla ventesima edizione. “Il percorso, panoramico e sterrato (facoltativo) in alcuni tratti, parte dalla piazza, attraversa le contrade del paese e arriva nella Riserva Naturale Bosco di don Venanzio – riporta la nota inviata alla stampa dall’Amministrazione Comunale - Sarà una passeggiata in bicicletta, non competitiva, adatta sia a chi vuole rilassarsi e godersi il panorama, sia a chi vuole sporcarsi con un po' di terra e sudore”. È prevista la colazione con pane, olio e pomodoro, salami e formaggi, offerti dalla Macelleria La Pecora Nera e all’arrivo è previsto un pasta party. Per ogni informazione è possibile contattare i numeri 3931780822 (Donatello) e 3290665714 (Andrea).