'Armonie, le forme della materia', Raffaele Mucilli espone a Vasto

E’ sicuramente un’esperienza sensoriale che vale la pena provare e quindi da non perdere. E’ l’invito rivolto a chi ama l’arte per avere l’opportunità di apprezzare le forme e i materiali che lo scultore Raffaele Mucilli ha adoperato per realizzare le sue opere in esposizione a Vasto in uno dei luoghi più caratteristici della città.

Ciò che colpisce di più in “Armonie, le forme della materia” è il diverso uso dei materiali utilizzati per le sue sculture lignee e marmoree che vanno dal legno multistrato con le sue emozionanti venature, al Peperino grigio, alla pietra della Majella, al Travertino e Marmo di Carrara.

L’insegnante Stefania Piscicelli scrive a proposito delle opere dell’artista vastese Mucilli: «Sono un insieme di forme geometriche sinuose che si ammortizzano e intersecano fra di loro creando una meravigliosa evoluzione visiva» e ancora «all’armonia, alle intersezioni, alle evoluzioni che si trovano nelle opere da Mucilli va dato rilievo alla tecnica della scalpellatura o sabbiatura, che rende le superfici ruvide, facendo acquisire forza e carattere alle sculture marmoree».

Mucilli esporrà nella saletta d’arte in Via San Pietro al civico 7, nei pressi del monumento ai Caduti del Mare in via Adriatica, da giovedì 18 agosto a mercoledì 24 agosto dalle ore 19.00 alle ore 24.00.