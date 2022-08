Mostra di pittura di Anna Rita Angioletti dal 22 al 28 agosto

Riprendono, dopo la pausa ferragostana, le mostre personali di pittura delle artiste socie dell’ACM, la quinta della lunga serie cominciata a fine maggio e protrattasi con continuità nei mesi di giugno e luglio. Continua questa lunga manifestazione culturale tutta al femminile, perché sono donne le autrici delle opere esposte e che nella maggior parte ritraggono soggetti femminili, a partire da Cinzia Pizzi “Sulle orme di Charles Darwin”, Monica Abbondanza “Il quoziente emozionale”, Grazia Barbieri “Dominae” e Sofya Abalmasova che ha voluto dedicare la sua personale alla città Di Vasto.

Come le precedenti mostre, anche questa ‘personale’ di Anna Rita Angiolelli, intitolata “Le seduzioni della realtà”, è organizzata da ACM - Associazione Competenze Multidisciplinari - con il patrocinio del Comune di Vasto, e allestita al palazzo D’Avalos nella sala Bontempo. Sarà inaugurata lunedì 22 agosto h 18.30, e resterà aperta ai visitatori fino al 28 agosto, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 21.00.

Anna Rita Angiolelli è nata a Pescara dove si è diplomata presso il Liceo Artistico e dove risiede e lavora. Durante la sua lunga attività di pittrice ha partecipato a molti concorsi e a numerose estemporanee di pittura in diverse località raccogliendo ampi riconoscimenti da parte dei critici e del pubblico. Inoltre, ha realizzato diverse mostre personali in Italia e all'estero. Le sue opere si trovano presso Comuni, Chiese, Enti pubblici e collezioni private. Ritrattista e paesaggista, sostenitrice dei soggetti a carattere naturalistico che sono alla base della sua stessa formazione, preferisce ottenere i primi piani sfruttando contrasti chiaroscurali dalle tinte chiare e luminose alle ombre oscurate con maestria. Nel corso della sua attività ha saputo, in maniera sapiente e magistrale, rappresentare, con ogni tecnica e mezzo espressivo (olio, acrilico, acquerello, matita, pastelli, ecc.) qualsiasi soggetto, natura morta, ritratto, nudo, paesaggio.

Raffinata conoscitrice delle tecniche pittoriche che esprime appieno nelle sue emozioni artistiche, ma anche fine sperimentatrice di nuovi linguaggi e moduli espressivi che ne fanno una artista “modernissima”. Di lei, Carlo Viggiano, presidente ACM scrive che possiede una perfetta tecnica e inconfondibile cromia, un talento della pittura en plan air.

“L’arte è un meraviglioso modo di esprimersi ed è una continua ricerca della bellezza”.