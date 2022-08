Sono 75 i volontari che aiuteranno il COC nellâ€™evento Jova Beach Party

Nell’organizzazione del Jova Beach Party, oltre al Centro Operativo Comunale, al Gruppo Operativo Sicurezza e alla Trident, società organizzatrice dell’evento, ci saranno anche 75 volontari. Alcuni sono quelli che hanno già partecipato ai tanti servizi nella hub vaccinale di Vasto, altri svolgeranno il servizio per la prima volta. Sono persone di buona volontà che vogliono essere d’aiuto in questo evento fuori dall’ordinario. Nei 75 ci sono anche associazioni di volontariato come l’Anffas di Vasto, l’Anteas del Vastese e la Ricoclaun. Saranno coordinati da Angelo Marzella del COC di Vasto e svolgeranno il compito di dare indicazioni sui percorsi percorribili.

Nell’incontro on line tenuto il 18 agosto da Angelo Marzella con i volontari, sono state spiegate le varie turnistiche: dalle 10 alle 16 per il 1° turno, dalle 16 alle 21 per il 2° turno e dalle 21 alle 02 per il 3° turno e le varie zone distribuite tra Vasto città, Vasto Marina e la zona della Stazione ferroviaria. I volontari, che indosseranno una maglietta del Jova Beach Party Vasto, avranno il compito di aiutare nei due giorni della kermesse canora a facilitare l’afflusso e il deflusso di tutti coloro che parteciperanno al concerto mediante le 37 navette messe a disposizione del comune.