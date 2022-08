Un treno-ospedale per il Jova Beach Party

Ci voleva il Jova Beach per far risorgere, a 80 anni dalla guerra, l'idea del treno ospedale.

La spinta è venuta dalle migliaia di persone che affolleranno da domani Vasto, e c'è chi parla di altro miracolo di Lorenzo Cherubini.

E' una realizzazione Tua, l'azienda regionale dei trasporti: è stato presentato l'allestimento speciale su piattaforma Lupetto, un vero 'treno-ambulanza' da 4/7 posti d'urgenza, più almeno 100 in codice verde e giallo.

E' il primo e unico caso di treno sanitario mobile esistente in Italia: verrà posizionato alla stazione di Vasto-San Salvo che dista 2 km dalla zona del concerto, servita da una autoambulanza, ed equipaggiato di tutto punto con medici e infermieri, e a soli 25 minuti dalla stazione di Pescara, dove gli eventuali pazienti verranno trasportati in ospedale.

L'esigenza del treno ospedale, spiegano i vertici Asl e Tua, e al netto delle molte polemiche ambientali di queste settimane, si è reso necessario per una somma di motivi. La zona di Vasto-San Salvo è servita dall'ospedale cittadino, ma al momento è piena di turisti, ci si avvicina alle 100 mila presenze, con il rischio di congestionare la struttura, così come l'elisoccorso in Abruzzo per legge termina il servizio alle 20 per riprendere alle 6 del mattino. C'è quindi una emergenza reale, visto il forte afflusso di spettatori sulla spiaggia per il concerto di Jovanotti. Traffico sulla Statale 16 Adriatica, l'autostrada A14 e vie limitrofe aumentano i pericoli.

Ecco quindi il Lupetto Tua vero Pronto Soccorso, che è stato allestito in 24 ore. Un esperimento unico un Italia, e che assicurano, esportabile per ogni emergenza nazionale, dai mega concerti alle calamità naturali. Gli accordi con i gestori delle linee ferroviarie permetteranno al treno con pazienti urgenti a bordo di avere la priorità sulla Linea Adriatica, via nella quale nelle ore del concerto di Lorenzo si muovono 40 treni.