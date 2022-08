Europei di beach volley, nono posto per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin

Si è fermato agli ottavi di finale il percorso delle coppie azzurre Scampoli/Bianchin e Orsi Toth R./Breidenbach ai Campionati Europei di beach volley di Monaco.

Nel primo match la giovane vastese Claudia Scampoli e Margherita Bianchin sono state superate dalla forte coppia tedesca Borger/Sude per 2-1 (18-21, 21-14, 15-8).

La sconfitta è giunta dopo un primo set che aveva fatto ben sperare. Le azzurre, infatti, hanno giocato un buon beach volley e messo in grossa difficoltà la coppia di casa andando a conquistare il primo parziale 21-18. Nel secondo set invece Borger/Sude sono tornate prepotentemente in partita e hanno condotto fino al conclusivo 21-14. Nel tie break, infine, Claudia e Margherita hanno tentato di mettere in difficoltà le tedesche, ma ogni tentativo di rimonta è stato vano con le azzurre costrette a salutare anzitempo i Campionati Europei.

