Il Ristorante San Marco celebra i 40 anni di attività

3 aprile 1982: nasceva il Ristorante San Marco di contrada Piano di Marco a Vasto.

"L'insegna d'allora - ricorda il titolare Nicola Fiore - era: Pizzeria, Trattoria, Bar “San Marco”. Sono passati 40 anni e parte di quei sogni da 15enne di scuola alberghiera si sono avverati, siamo passati da quella realtà di allora fatta di una cucina misera a quella che proponiamo oggi, apprezzata e riconosciuta anche da diverse guide, sempre scrupolosi ed attenti alla qualità delle materie prime, km e miglio 0. Orgogliosamente posso affermare che questo passaggio è avvenuto solo grazie al sacrificio e lavoro dei miei genitori e di tutti coloro che hanno collaborato con noi, in sala e in cucina.

Permettetemi di ringraziare colei che negli ultimi 25 anni ha fatto la differenza tra il vecchio e il nuovo, mia moglie Francesca, con cuore, sacrificio e umiltà, sempre pronta a sacrificarsi, nel ristorante ed aggiornarsi nelle varie manifestazioni organizzate dall'associazione cuochi, facendo parte al direttivo provinciale, due anni fa è stata insignita, dalla Federazione Italiana Cuochi, del Collegium Cocorum.

Ringrazio tutti i miei clienti, vecchi e nuovi, è grazie a loro che siamo cresciuti professionalmente ascoltando tutte le nuove esigenze che il mercato richiedeva, dal menù vegetariano di 25 anni fa a quello vegano degli ultimi anni, passando da menù specifici per le varie intolleranze alimentari.

Un saluto particolare a tutti i miei colleghi ristoratori, quelli che da oltre 30 anni sono sempre in prima linea, anche se, purtroppo, siamo rimasti in pochi ad essere così longevi. Ringraziandovi per il tempo che avete dedicato a leggere queste poche righe, con gli occhi lucidi vi abbraccio tutti".