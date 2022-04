Bella Vastese: battuto 2-0 il Pineto all'Aragona

Un gol per tempo e vittoria con il punteggio di 2-0 per la Vastese che batte il Pineto all'Aragona nella giornata numero 27 di Serie D girone F.

Successo meritato dei biancorossi di D'Adderio, scesi in campo con il piglio giusto e motivati a ritrovare la via del successo. A firmare i gol sono stati Pierpaoli (colpo di testa su azione d'angolo al 12' del primo tempo) e Alonzi (splendida realizzazione a coronamento di un bello spunto personale al 27' della ripresa).

Con i 3 punti conquistati nella sfida odierna la Vastese sale a quota 41 punti in classifica, a ridosso della zona play off della graduatoria.

Vastese-Pineto 2-0

Reti: 12' Pierpaoli, 27' st Alonzi

Vastese (4-3-3): Di Rienzo; Ceccacci, Allegra, Altobelli, Diallo (18’ st Tancredi); Stivaletta (13' st Lenoci), Agnello, Pierpaoli; Scafetta (13' st Monza, 29' st Sansone), Ficara, Alessandro. A disp. Di Feo, Marianelli, Corticchia, Pastore. All. D’Adderio

Pineto (3-5-2): Mercorelli; Mesisca (30' st De Biase), Paoli (33’ Pepe), Bosco; Della Quercia, Minincleri, Domizi, Caprioli (22’ st Di Giacomo), Pezzotti,; Minella (11' st Romano), Barlafante (29’ st Rea). A disp. Montese, Rodriguez, Cascione, Del Mastro. All. Amaolo

Arbitro: Tomasi di Lecce (Cantatore e De Palma di Molfetta)