Il viaggio di Thair Abud fa tappa a Palazzo d'Avalos

Un visitatore speciale a Palazzo d'Avalos: Thair Abud ha fatto tappa al Museo nell'ambito di un viaggio con finalità benefiche iniziato il 25 aprile 2018 da Capo Nord e condizionato dalle restrizioni dovute al Covid. È diretto in Sud Africa, a Città del Capo, e, ad oggi, ha già percorso migliaia di chilometri a piedi.

Thair Abud, nato nel 1965 a Duisburg, in Germania, da padre di origini irachene e madre tedesca, è cresciuto in Iraq e successivamente si è trasferito in Austria. Si è posto l'obiettivo di raccogliere, in questo suo lunghissimo viaggio, donazioni a supporto dell’associazione Doctor Clown Tanzania, a sostegno dei bambini malati di cancro.

“Gli auguriamo di continuare la sua meravigliosa avventura con lo spirito del vero viaggiatore perché come qualcuno ha detto: “La felicità non è la destinazione, ma il viaggio!” Grazie Thair per i tuoi racconti pieni di vita!”, si legge in una nota della direzione di Palazzo d'Avalos.