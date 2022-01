Evento “epocale" degno di nota a Cupello

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Pioggia di like e commenti di auguri in pochi minuti per un post pubblicato sulla pagina Facebook della cupellese Giuliana Chioli, con cui si annuncia una notizia “epocale” se si pensa a quanto il digitale e la tecnologia, nelle più svariate forme, siano presenti nella vita di tutti attualmente.

E presenti lo saranno da stasera in poi anche nella vita del “bibliotecario d’altri tempi”, memoria storica della Biblioteca comunale di Cupello, Pietro La Torriera che nel pomeriggio di oggi, in occasione dei festeggiamenti (presso il Nuovo Café Madame di Cupello) per il suo 55esimo compleanno, è stato omaggiato dai suoi “fans e amici di ricerche” con un super tecnologico smartphone.

Messo da parte il lato scherzoso della faccenda, quello che emerge e rimane è soprattutto la bellezza e la fortuna di poter vivere e coltivare amicizie e legami virtuosi che fanno stare bene e vivere serenamente.

All'amante dei libri e della catalogazione Pietro rinnoviamo gli auguri di buon compleanno e diamo un caloroso benvenuto nel mondo digitale.