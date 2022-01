Ripartenza vincente per la Vasto Basket: bel colpo a Lanciano

Ripartenza vincente: la Vasto Basket, con i disagi delle problematiche Covid finalmente alle spalle, ricomincia come meglio non poteva il suo cammino sportivo in Serie C Gold.

A Lanciano, con una splendida rimonta, i biancorossi di coach Di Salvatore s'impongono con il punteggio di 91-86 contro la locale compagine dell'Unibasket, vendicando il ko dell'andata e proiettandosi ancora di più nelle alte sfere della classifica generale del campionato, adesso terzi (14 punti e una partita in meno) alle spalle della capolista Amatori Pescara (20) e proprio del Lanciano (16).

Una gara caratterizzata da tanta volontà, applicazione e determinazione da parte dei ragazzi del presidente Spadaccini, protagonisti di una seconda parte di partita davvero di grande spessore.

Top scorer tra i vastesi Raupys (26 punti totalizzati). Efficaci a canestro, poi, i vari Rupil (18), Di Tizio e Murolo (16) e Marino (9).