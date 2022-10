ioleggoperché: l’Istituto Comprensivo Monteodorisio tra le scuole aderenti al progetto

“Promuovere la lettura a scuola rappresenta un’opportunità per costruire modelli didattici più flessibili e ideare spazi innovativi di apprendimento nelle scuole, tenendo conto dell’esigenza di rilanciare il ruolo della biblioteca scolastica quale strumento di sostegno per le comunità educanti e di rimozione degli ostacoli all’apprendimento e alla formazione di cittadini autonomi, consapevoli e partecipi.”: è quanto si legge sul sito del Ministero dell’Istruzione in merito alle Biblioteche scolastiche innovative e al Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, piano finalizzato a sostenere la lettura come mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della comunità, la formazione e il benessere dei cittadini.

E proprio con l’obiettivo di creare e contribuire allo sviluppo delle biblioteche scolastiche, è nata #ioleggoperché, iniziativa nazionale di promozione del libro e della lettura organizzata dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura - Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore, dal Centro per il Libro e la Lettura, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Iniziativa che “grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del pubblico” – come è possibile leggere al link https://www.ioleggoperche.it/progetto - ha fatto sì che “finora sono stati donati alle scuole oltre un milione di libri, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.”.

Ma in cosa consiste il progetto?

Partendo dal principio che le biblioteche scolastiche sono fondamentali per accendere la passione per la lettura sin dalla giovane età, annualmente, durante la “settimana delle donazioni”, che quest’anno sarà dal 5 al 13 novembre, chiunque lo desideri può recarsi nelle librerie aderenti in tutta Italia per scegliere un libro, acquistarlo e donarlo a una Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo o secondo grado (statale o paritaria) iscritta a #ioleggoperché.

Dal canto loro, sia le scuole che gli editori sono chiamati a fare la propria parte, le prime promuovendo sul territorio l’iniziativa, l’amore e la passione per i libri e la lettura; i secondi contribuendo nella raccolta, donando alle Scuole un monte libri pari al numero di volumi acquistati a livello nazionale, fino a un massimo di 100.000 libri, che verrà ripartito tra tutte le scuole iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale.

Anche l’Istituto Comprensivo Monteodorisio si fa promotore di questa grande raccolta di libri: “Il nostro Istituto partecipa anche quest’anno all’iniziativa di promozione del libro e della lettura “#ioleggoperché” - si legge infatti nel post pubblicato la settimana scorsa sulla propria pagina Facebook.

Di seguito le librerie gemellate presso cui, dal 5 al 13 novembre, ci si può recare per acquistare un libro che arricchirà il patrimonio delle biblioteche scolastiche dei due plessi dell’Istituto:

- Scuola dell’Infanzia di Cupello e di Monteodorisio

1. Cartolibreria dello Stadio, via Stadio 7577 , San Salvo;

2. Mondadori Bookstore Montenero di Bisaccia, Contrada Padula SS 16 adriatica (Centro Commerciale Costaverde);

3. Cartolibreria Universal, Corso Italia 34, Vasto;

4. Dietro l’angolo Libreria (Centro Commerciale Insieme) - Contrada Piane Sant’Angelo San Salvo;

5. Mondadori Bookstore Vasto, Via Circonvallazione Histoniense 3, Vasto.

- Scuola Primaria Cupello e Monteodorisio

1. Cartolibreria dello Stadio, via Stadio 7577 , San Salvo;

2. Mondadori Bookstore Montenero Di Bisaccia, Contrada Padula SS 16 adriatica (Centro Commerciale Costaverde);

3. Cartolibreria Universal, Corso Italia 34, Vasto;

4. Dietro l’angolo Libreria (Centro Commerciale Insieme), Contrada Piane Sant’Angelo San Salvo;

5. Mondadori Bookstore Vasto, Via Circonvallazione Histoniense 3, Vasto.

- Scuola Secondaria Cupello

1. Molière Bistrot letterario, Via Duca degli Abruzzi 37 b, San Salvo;

2. Cartolibreria Universal, Corso Italia 34, Vasto;

3. Dietro l’angolo Libreria (Centro Commerciale Insieme) - Contrada Piane Sant’Angelo San Salvo;

4. Cartolibreria dello Stadio, via Stadio 7577 , San Salvo;

5. Mondadori Bookstore Montenero Di Bisaccia, Contrada Padula SS 16 adriatica (Centro Commerciale Costaverde)

- Scuola Secondaria Monteodorisio

1. Nuova Libreria, Piazza Barbacani 9, Vasto;

2. Cartolibreria Universal, Corso Italia 34, Vasto;

3. Cartolibreria dello Stadio, via Stadio 7577 , San Salvo;

4. Mondadori Bookstore Montenero Di Bisaccia, Contrada Padula SS 16 adriatica (Centro Commerciale Costaverde)

5. Mondadori Bookstore Vasto, Via Circonvallazione Histoniense 3, Vasto.

Insomma, un’ampia e vasta scelta per un’azione capace di rendere chiunque aderirà promotore di un “mezzo” importante quale la lettura, un strumento capace di cambiare il mondo, proprio come affermava la giovane Malala Yousafzai: “Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo”.