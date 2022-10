“Le giornate insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s a Chieti e a Vasto

Giovedì 13 e venerdì 14 ottobre, rispettivamente a Chieti e Vasto, si terranno “Le giornate insieme a te per l’ambiente”, l’iniziativa di McDonald’s dedicata alla lotta al fenomeno del littering, ovvero l’abbandono di rifiuti nell’ambiente, in collaborazione con i due Comuni.

Di seguito tutte le informazioni circa data, luogo di ritrovo e di svolgimento dell’attività.

Giovedì 13 ottobre, Chieti: ritrovo alle ore 9.30 presso il ristorante McDonald’s di viale Abruzzo. L’attività si svolgerà nell’area dello Stadio Angelini.

Venerdì 14 ottobre, Vasto: ritrovo alle ore 9.30 presso il ristorante McDonald’s di via Paul Harris. L’attività di riqualifica riguarderà zona Bocciodromo, via Paul Harris e circonvallazione Histoniense.

Il fenomeno del littering - che crea disagi sia a livello di decoro urbano che di inquinamento ambientale – è sempre più attuale, acuito anche dall’aumento dei consumi take-away. Gettare un rifiuto a terra significa immettere nell’ambiente un oggetto che vi rimarrà dai 3 mesi, se di carta, a un secolo, se di plastica, tempistiche importanti se si pensa che in Italia la plastica non raccolta raggiunge le 500.000 tonnellate ogni anno. La maggiore densità di rifiuti abbandonati interessa le aree di condivisione delle comunità; le ultime indagini di Legalmente rivelano che nei parchi italiani si trovano 6 rifiuti per metro quadro, mentre nelle spiagge si parla di oltre 8 rifiuti ogni metro.

“Le giornate insieme a te per l’ambiente” si inseriscono in un percorso virtuoso verso la transizione ecologica che McDonald’s ha intrapreso ormai da diversi anni a partire dai suoi ristoranti, con un forte impegno in termini di Packaging e Waste & Recycling. Ne sono un esempio l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta e la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori dei ristoranti.