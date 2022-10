Esce il nuovo lavoro discografico di Raffaele Bellafronte

La novità discografica del compositore vastese Raffaele Bellafronte esce oggi in distribuzione mondiale con la casa discografica olandese BRILLIANT Classics.

Sonata Prima, Sonata Seconda, Sonata Terza e 12 Preludi interpretati magistralmente da Alessandro Deljavan, uno dei pianisti più stimati a livello internazionale della nuova generazione.

A rafforzare il prestigio di questa nuova produzione per il mercato discografico, oltre all’uscita del CD, c’è anche quella di un bellissimo doppio LP in vinile (180g), contenente oltre alle Sonate e ai Preludi, anche un ciclo di Tre Notturni e una rapsodia.

Per la discografia di Raffaele Bellafronte questo è il primo ritorno al vinile e “se la musica è dispensatrice di emozioni, con l’ascolto attraverso questo strumento antico, oggi più che mai in grandissima ascesa, ci si predispone in modo emotivamente diverso, più attento, e più consapevolmente partecipe”.

CD e doppio vinile sono in vendita anche a Vasto, nello storico negozio in centro “Casa del Disco Barone”.