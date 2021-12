In Libreria per i grandi e piccini appassionati di Harry Potter, Albus Silente e Sibilla Cooman

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il mondo di Harry Potter rapisce e continua a rapire. Formule magiche, bacchette, maghi saggi e avventure da favola ci incantano letteralmente. E se vi dicessimo che quest’anno è possibile a Natale incontrare i personaggi di Harry Potter in Libreria? Natale con Harry Potter! A Vasto!

Vi aspettiamo nella Libreria di Via Cavour con i personaggi di Harry Potter, martedì 21 dicembre...letture animate a cura di Albus Silente, divinazione per tutti a cura di Sibilla Cooman e poi giochi, animazioni, prove di abilità e tanto divertimento!

Ingresso libero

Info: tel 0873 498092