Natale in Vetrina 2021 per creare un’atmosfera di festa

Per questo Natale il Comune di Vasto ha pensato di indire il concorso “Natale in Vetrina 2021” per il periodo delle festività natalizie con l’obiettivo di creare una maggiore atmosfera di festa. I destinatari sono gli esercizi commerciali ubicati sul territorio comunale.

L’ Amministrazione assegnerà dei premi alle tre vetrine che saranno ritenute più belle dalla giuria tecnica incaricata. Ringrazio i sostenitori dell’iniziativa nelle persone del Dirigente al Commercio del Comune di Vasto, del Consorzio Vasto in Centro, della Confersercenti, della Cna e del Consorzio Vivere Vasto Mariana.

I premi verranno assegnati nel corso di una cerimonia pubblica che si svolgerà presso il Comune di Vasto il giorno 5 Gennaio 2022.

Il regolamento ed il documento sono scaricabili al seguente link: https://www.comune.vasto.ch.it/servizi-web-al-cittadino/servizi-online/avvisi-pubblici/3557-concorso-natale-in-vetrina?fbclid=IwAR1VgQUkuXEawRLnnJFP8IkUC4xT11TUmOne31de40jEIpoTFQ9lHADxtAY