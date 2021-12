Open-Day presso la Scuola Primaria Luigi Martella

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oggi 17 dicembre, grande fermento presso la Scuola Primaria "Luigi Martella" dell'Istituto Comprensivo Rossetti di Vasto per l'Open Day che ha coinvolto le docenti e gli alunni delle classi quinte.

Le docenti insieme ai loro alunni hanno realizzato dei Laboratori che racchiudono tutto ciò che la Scuola Primaria "L. Martella" può offrire ai futuri alunni delle classi prime. Nello specifico è stato realizzato il Laboratorio di poesia coadiuvato dalle docenti Angelita Napoleone, Annelisa Iglio, Teresa D'Adamo e Roberta Basilico che ha coinvolto i ragazzi della 5 E, il Laboratorio linguistico-musicale con le insegnanti Carla Roberti, Fernanda D'Ercole e Mary Nora Ramundi che hanno guidato gli alunni della 5 A, il Laboratorio scientifico-tecnologico con le maestre Serena Loporchio e Giusy Martino con gli alunni della 5 B, il Laboratorio tecnologico informatico con le docenti Teresa Gileno e Romina D'Ortona insieme agli alunni della 5 C e il Laboratorio artistico con le insegnanti Paola Massone, Mariachiara Santella e Annamaria Falasca con gli alunni della 5 D.

I ringraziamenti vanno alla professoressa Emma Columbro, Funzione Strumentale Continuità, insieme alla Referente per l'Infanzia l'insegnante Angelica Scarpa, alla Referente per la Scuola Primaria la docente Stefania Di Marco e al Referente per la Scuola Secondaria di I Grado il professore Roberto Laccetti.

Naturalmente i ringraziamenti si estendono alla Dirigente, la professoressa Maria Pia Di Carlo, sempre attenta alle necessità educative e formative degli alunni e alle sue collaboratrici le docenti Annamaria Di Chiacchio e Cristina Cogliati.

Vi aspettiamo numerosi alla Scuola Primaria " L. Martella" e un grande in bocca al lupo va ai ragazzi che l'anno prossimo frequenteranno la Scuola Secondaria di I Grado.