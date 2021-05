Vasto vince!

Grande soddisfazione per Rossella Gesini e Stefano Angelucci Marino e per tutti i ragazzi di Vasto coinvolti con grande passione e grande talento nell’attività teatrale del Teatro Studio Vasto, che con lo spettacolo "Donne al Parlamento" di Aristofane, regia Rossella Gesini, si sono aggiudicati il Premio Nazionale “Il Gerione” 2021, vincendo la 16ª Rassegna/Premio Internazionale di Teatro Educativo & Sociale "Il Gerione" di Salerno!

I protagonisti del lavoro su Aristofane sono: Marta Barone, Maria Sole Minissale, Matteo Patrizio Sgrignoli, Giordano Gaspari, Chiara Aquino, Chiara Novielli, Ilaria Lauditi e Ester Del Borrello.

Venti sono state le scuole di teatro che hanno partecipato, provenienti da tutta Italia, votate da una giuria speciale composta da diverse scolaresche, valorizzando con il massimo dei voti la scuola di teatro vastese.

Non è facile fare teatro in tempi di pandemia e condividere comunque la passione per la recitazione a giovani ragazzi, valorizzando le risorse di ognuno. Complimenti a tutti!!!!

Ecco il link dello spettacolo.