Riapre la chiesa di Sant’Antonio di Padova.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 30 maggio, alle ore 18, la celebrazione della Santa Messa nel sacro tempio sottoposto ad un significativo intervento di messa in sicurezza e restauro.

La chiesa, per tanti anni sede della Parrocchia di San Pietro retta dal mai dimenticato Don Stellerino D'Anniballe adesso annessa a quella di San Giuseppe, era stata chiusa nel gennaio del 2019 a seguito del crollo di una parte del tetto.

In vista della riapertura, il parroco, Don Gianfranco Travaglini, ha fatto realizzare un opuscolo per illustrare i lavori. Grazie ai finanziamenti ottenuti dalla Cei - Conferenza Episcopale Italiana, dalla Regione Abruzzo e con’Impegno della Parrocchia, si è riusciti a coprire la spesa prevista per il rifacimento della copertura (che era ormai crollata), la messa in sicurezza del campanile e il consolidamento e stilatura del paramento murario del fronte principale e del fronte laterale sugli scavi archeologici. "Insieme al contributo dei fedeli - vi si legge - si stanno portando avanti anche il restauro delle due restanti facciate su Largo Crispi e Via Sant’Antonio. La Parrocchia non riuscendo a far fronte nella sua interezza alle maggiori spese chiede ai Voi fedeli di sostenerla nel progetto di compimento del Restauro delle facciate restanti, riuscendo a restituirvi al più presto, la bellezza della Parrocchia di San Pietro in Sant’Antonio".

Indicato un riferimento Iban per le donazioni alla Parrocchia IT 39D0818977910 0000000 16251 O



Opuscolo Lavori (clicca qui)