Sospensione idrica per allacciamento nuovo impianto sollevamento

Il mese di Ottobre si sta avviando verso la fine, lunedì prossimo sarà l’ultimo giorno di questo dodicesimo del calendario. Giorno in cui giungerà a conclusione anche il crono programma delle interruzioni idriche serali (con comuni in cui iniziano già dal pomeriggio) comunicato dalla Sasi nelle scorse ore.

Sono ventidue i Comuni coinvolti in questo crono programma, soprattutto dell’area frentana e vastese. Questo il piano completo pubblicato dalla Sasi, la società che gestisce il servizio idrico integrato in quasi tutta la Provincia di Chieti.

Nella giornata di domani verrà sospesa la normale erogazione idrica a Vasto (esclusa la zona della Marina) e in altri sette comuni “per eseguire i lavori di allacciamento del nuovo impianto di sollevamento in località Cena nel comune di Monteodorisio”. La sospensione inizierà intorno alle 8 del mattino “fino a conclusione dei lavori prevista per le ore notturne della medesima giornata”. Oltre Vasto i Comuni coinvolti saranno Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, San Buono, San Salvo (esclusi utenti di Zona Marina) e Scerni (per le utenze di Piana dei Fiori, Cerase, Cipressi, Fonte Nuovo, Reliscia, Bardella, Colle Breccioli, Contrada Ragno, San Giacomo, Colle Marrollo).