Il 25 ottobre occhi al cielo anche in Abruzzo per lâ€™eclissi parziale di sole

Martedì 25 ottobre, tra le 11:15 fino a poco dopo le 11:30 (dipende dalla località) sarà possibile assistere all’eclissi parziale di sole, cioè si potrà vedere un pezzo di Luna sovrapporsi all'incandescenza disco solare. L'eclissi si potrà osservare da tutta Italia.

La Luna, passando tra il Sole e la Terra, coprirà il disco del Sole e proietterà sulla superficie terrestre la propria ombra. Non sempre le dimensioni apparenti del disco lunare coincidono alla perfezione con quelle solari (quando succede si può osservare un'eclissi solare totale).

L'eclissi si dice parziale, come quella del 25 ottobre, quando la Luna copre solo una percentuale più o meno elevata del disco solare. Durante l'eclissi parziale il Sole assume l'aspetto di una mezzaluna, più o meno accentuata a seconda del grado di copertura.

Non bisogna cedere alla tentazione di rivolgere lo sguardo direttamente al Sole, perché possono causarsi danni irreparabili alla retina, fino alla perdita della vista. Per osservare un’eclissi sono necessarie precauzioni specifiche, come osservare il sole con filtri appositi fatti apposta per l’osservazione diretta del Sole.

Un appuntamento da non perdere! Le prossime eclissi visibili anche dall’Italia saranno il 29 marzo 2025 e il 12 agosto 2026.