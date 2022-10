La sana abitudine delle letture Nati per Leggere… dell’Istituto Comprensivo Monteodorisio

Dopo le “Storie in villetta” dei mesi estivi, è la volta degli appuntamenti autunnali con la lettura condivisa in famiglia, promossa dall’Istituto Comprensivo Monteodorisio, Presidio Nati per Leggere del Progetto Locale Rete del Vastese.

Per Venerdì 28 ottobre (ore 16:15 presso la Biblioteca del Polo scolastico di Cupello) e sabato 29 (ore 10:00 nei locali della Biblioteca della Scuola Primaria di Monteodorisio), infatti, “I.C. Monteodorisio e Nati per Leggere propongono due giornate di lettura”, come si legge dal post pubblicato sulla pagina Facebook dell’I.C., che prosegue sottolineando come “Quando un bambino legge sia in modo autonomo, sia in lettura condivisa con un adulto, si attivano tutte quelle aree cerebrali deputate al movimento se stiamo leggendo di salti, capriole e nuotate, oppure le aree cerebrali interessate dalla sensorialità se si legge di profumi o se si legge del manto soffice di un orsetto e così via...”.

Insomma un vero e proprio “allenamento a 360° gradi” che, grazie a eventi come questi, adulti e piccini possono testare, insieme, nella condivisione di un libro, un abbraccio e tante coccole.

Il tutto accompagnato dalla voce delle lettrici volontarie che, oltre a dare lettura di volumi appositamente scelti, saranno pronte, come sempre, a fornire tutte le informazioni sul programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i bambini del comprensorio da 0 a 6 anni con i propri genitori o nonni e non è necessaria la prenotazione.

Mamme, papà, nonni, bambini, tutti pronti per vivere insieme un momento speciale di condivisione.