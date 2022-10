A grande richiesta, Taste of Vasto organizza domenica 30 ottobre dalle ore 16:00, la passeggiata letteraria culturale in compagnia di Flavia Scaccia, studiosa e appassionata delle gesta Templari, “Vasto Templare: tra simboli e parole perdute”. Saranno ripercorsi i luoghi e i simboli della città che ne testimoniano il passaggio, in una rilettura avvincente ed emblematica avvolta da una nota di incanto e magia. Nel corso del tempo si è dimenticato un Sapere, il più delle volte inciso su pietre. Verranno spiegati i simboli universali ed eterni, testimoni anche di energie che parlano direttamente all' inconscio, nella necessità di rimettere assieme, ricostruire e recuperare un Mondo di Armonia.

Alla fine della passeggiata verrà effettuata un piccolo approfondimento dedicato al cibo con assaggio di Conviviale Templare. Costo € 3,00 pagamento in Loco- Prenotazione obbligatoria. In caso di Pioggia, la passeggiata avrà ugualmente luogo e verrà svolta nel rispetto delle normative Covid. Luogo di Ritrovo Piazzale Antistante la chiesa di San Michele. Si consiglia di indossare una scarpa comoda

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vasto-templare-tra-simboli-e-parole-perdute-444083514747?aff=efbneb&fbclid=IwAR2u4oDnMo6L2Z_6pqV51pzQW_w6YIE8cPU9K0Ql3ToK6-45U99SAcJAPhY

"La verità deve essere tenuta segreta, e le masse hanno bisogno di un insegnamento proporzionato alla loro ragione imperfetta"