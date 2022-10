Dal 25 ottobre le proposte del Fai Scuola 2022-23

Domani 25 ottobre, alle ore 11, il Fai aspetta online tutte le istituzioni scolastiche per conoscere i progetti FAI Scuola 2022-23.



In diretta streaming sul sito www.faiscuola.it si terrà una lezione interattiva rivolta al mondo della scuola e a tutti gli interessati per parlare di paesaggio e presentare i progetti educativi del FAI per questo nuovo anno scolastico.

Il mondo della scuola rappresenta un interlocutore naturale del FAI, che ogni anno offre ai docenti numerose proposte didattiche, in linea con le indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la scoperta del nostro patrimonio naturale e artistico.

I progetti sono pensati per le scuole di ogni ordine e grado al fine di coinvolgere, tramite un’offerta differenziata, tutti gli studenti, dai bambini della scuola dell’infanzia ai ragazzi delle superiori, invitati a vivere il paesaggio che li circonda attraverso un’esperienza didattica e formativa.

Obiettivo del FAI Scuola è stimolare lo spirito di una cittadinanza attiva che non si limiti a considerare il paesaggio una materia da studiare, ma coinvolga i giovani nell'impegno per la sua tutela, in quanto bene collettivo di inestimabile valore, simbolo della nostra stessa identità.

"Si difende ciò che si ama e si ama ciò che si conosce". Giulia Maria Mozzoni Crespi, Fondatrice del FAI