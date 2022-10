David Russell, il piÃ¹ grande chitarrista classico del mondo, al Teatro Rossetti

Il Teatro Rossetti riparte con la XV Stagione concertistica: domenica 30 ottobre alle ore 18.00 inaugurazione della stagione concertistica con David Russell, da molti ritenuto il più grande chitarrista classico del mondo.

Il concerto sarà preceduto Sabato 29 ottobre alle ore 16.00 da un seminario che David Russell terrà in teatro, rivolto a chitarristi (e a quanti altri vorranno partecipare), che avranno anche il posto riservato il giorno dopo al concerto d’inaugurazione. Da non perdere!

Prenotazioni e acquisti sul sito di Do It Yourself www.diyticket.it a partire da martedì 25 ottobre o nella loro sede, in via Alfieri, 35 Vasto (4° piano) – tel: 06 0406 (orario d’ufficio lun-ven 10- 13 / 14 – 18).

Per altre info sulla stagione concertistica e di prosa: http://www.teatrorossetti.it/