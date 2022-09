All’Agenzia delle Entrate nel 2023 concorso per oltre 5mila posti

L’Agenzia selle entrate ha annunciato un maxi concorso con più di 5 mila posti. Diversi sono i profili ricercati. In due anni entreranno a far parte dell’Amministrazione circa 5.250 tra assistenti e funzionari per colmare il fabbisogno di personale sulla base del piano triennale.

L’Amministrazione finanziaria sulla base del “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” ha in programma di procedere con il reclutamento, delineando i profili ricercati al fine di permettere ai potenziali candidati di conoscere le procedure che saranno avviate e di programmare lo studio e la preparazione per affrontare le selezioni concorsuali.

In totale, i posti previsti per le nuove assunzioni Entrate sono:

– 130 funzionari tecnici;

– 13 assistenti in provincia di Bolzano;

– 2500 funzionari (primo bando);

– 1644 funzionari (secondo bando);

– 60 assistenti informatici.



Inoltre, a questi concorsi si aggiunge anche la procedura per 900 assistenti tecnici già in corso. La domanda di partecipazione ai prossimi concorsi potrà essere presentata essere presentata attraverso il portale Concorsi dell’Agenzia delle Entrate.

È necessario attendere l’uscita dei bandi prima di inoltrare la domanda.