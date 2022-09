Il gruppo Facebook “Noi che vogliamo l’isola ecologica” organizza “Plastic Free” a Vasto domenica 2 ottobre

Il gruppo Facebook di cittadinanza attiva "NOI CHE VOGLIAMO L'ISOLA ECOLOGICA" organizza per Domenica 2 ottobre una giornata PLASTIC FREE a Vasto.

“Ogni anno”, scrivono su Facebook gli organizzatori “12 milioni di tonnellate di plastica raggiungono i mari di tutto il mondo, l’equivalente di un camion di rifiuti ogni minuto, e un milione e mezzo di animali, prevalentemente marini, muoiono a causa della plastica. L’inquinamento da plastica è ormai un problema che non possiamo più ignorare. Per questo motivo lanciamo un appello a tutte le persone di buona volontà che vogliono unirsi quel giorno a noi per raccogliere i rifiuti di plastica. Per adesioni scrivere in privato al numero 333-5880048.”