Civeta, sollecito di cinque comuni al commissario su richiesta approfondimenti giuridici

Continua a tenere banco la discussione sul futuro assetto del Civeta. L’avvento dell’Agir, la scadenza statutaria dell’attuale consorzio e il ritorno ad una governance che superi la lunga stagione commissariale animano il dibattito tra le Amministrazioni Comunali e l’Amministrazione Regionale. Il futuro appare tracciato con la trasformazione del consorzio in società a responsabilità limitata ad intero capitale pubblico. Le tappe per approdarvi sono invece il terreno della discussione con proposte diverse tra i vari comuni. In vista della prossima scadenza statutaria del consorzio c’è chi vorrebbe immediatamente giungere alla trasformazione e chi chiede prima una attenta e ponderata valutazione sullo stato economico-finanziario, e sulle conseguenze giuridiche della stessa.

La seconda strada è stata proposta, in occasione del recente consiglio comunale di Vasto, dai consiglieri comunali Francesco Prospero e Vincenzo Suriani. Proposta respinta con la contestuale approvazione della proposta di allinearsi ai comuni di Cupello e Scerni, così da giungere il prima possibile alla trasformazione in srl. La necessità di effettuare prima le valutazioni economiche-finanziarie e giuridiche sono al centro delle istanze dei comuni di Casalbordino, Pollutri, Monteodorisio, San Salvo e Villalfonsina. Rilanciate in questi giorni con una nota inviata al commissario straordinario del Civeta Enzo De Vincentiis e per conoscenza al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e all’assessore regionale all’ambiente Nicola Campitelli dai sindaci Filippo Marinucci, Nicola Maria Di Carlo, Catia Di Fabio, Emanuela De Nicoliis e Mimmo Budano.

Nella missiva i cinque sindaci fanno riferimento a quanto deliberato dai consigli comunali rilevando che “alcun riscontro ufficiale” dal commissario De Vincentiis è pervenuto “rispettoalle richiestedocumentali ivicontenute”. I primi cittadini sollecitano, quindi, questo riscontro “al fine dipoter utilmente e trasparentemente riferire in Assise comunale, unico organo deputato a decidere circa la trasformazione societaria del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A” e ribadiscono “la massima disponibilità al prolungamento delle attività del C.I.V.E.T.A.diCupello ma al contempo si appalesa evidente, ora più che mai, la necessità di una proroga della durata del Consorzio,da tempo invocata dai Sindaci dei predetti Comuni,per scongiurarela cessazione della società prevista, sulla base dell’atto costitutivo vigente, al 30.11.2022 ed approfondire nel frattempo tutti i delicati aspetti giuridici e societari legati a tale passaggio”.