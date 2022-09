Fosso Marino, divieto di balneazione temporaneo già revocato

E' durato un solo giorno il divieto di balneazione temporaneo per le acque antistanti la foce di Fosso Marino.

Il sindaco Francesco Menna ha emanato la relativa ordinanza di revoca.

Vi si legge, tra l'altro: “Premesso che, con Ordinanza Sindacale n. 72/2022 dell’08/09/2022 è stato disposto il divieto di balneazione nella zona antistante il litorale di Vasto ed in corrispondenza del Punto di Prelievo denominato “Zona antistante foce Fosso Marino”; vista la comunicazione del Distretto Provinciale Arta di Pescara, acquisita al Prot. Comunale con n. 56582 in data 09/09/2022, con la quale, sulla scorta delle risultanze analitiche di campionamenti effettuati da personale del distretto Sub-Prov.le di S. Salvo in data 08/09/2022, il campione di acqua di mare nella zona antistante il litorale di Vasto ed in corrispondenza del Punto di Prelievo foce Fosso Marino”, si rende noto l’esito delle analisi che hanno dato risultati microbiologici conformi a quanto previsto nell’All. A del D.M. 30/03/2010”