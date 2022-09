Torna il Festival Sette Capodogli

Ore 7.30 spiaggia di Punta Penna , un surfista e un cittadino giunti sulla spiaggia avvistano 7 capodogli in difficoltà spiaggiati in pochi centimetri di acqua e allertano la Guardia Costiera, la quale immediatamente contatta il Centro Studi Cetacei onlus.

Ore 8.00 Sul posto arrivano Carabinieri, Protezione Civile Vasto, Guardia Costiera e i dottori Massimo Genovesi e Roberto Valente del Servizio Veterinario ASL Vasto Lanciano Chieti.

Così il Centro Studi Cetacei ricorda le prime ore di una giornata tragica e commovente. Era il 12 settembre di otto anni e, in quei minuti, partì una poderosa macchina di soccorsi e una catena umana di solidarietà e di impegno civico che Vincenzo Olivieri, presidente del Centro Studi Cetacei, definì un caso unico in Europa. “Può considerarsi un primato per la sinergia che volontari, cittadini ed istituzioni hanno profuso per rimetterli in mare” furono le sue parole quattro anni dopo durante la presentazione del libro “La Balenottera Tour” in piazza Barbacani a Vasto. Anche quest’anno piazza Barbacani, grazie all’impegno e all’organizzazione della Nuova Libreria, tornerà a ricordare i 7 capodogli spiaggiati e l’evento di quel giorno. Un appuntamento «dedicato al connubio fra ecologia e letteratura, che l'anno scorso, nella sua prima edizione, fu dedicato alla memoria di Luciano Lapenna, e si intende come una naturale prosecuzione delle storiche rassegne “Scrittori in piazza” e “La valigia delle storie” che animano le estati vastesi da alcuni decenni» si legge nella presentazione dell’evento.

«Si inizia sabato 10 settembre alle 18.15 con un appuntamento dedicato principalmente ai bambini: “Nella bocca della balena – storie ad alta voce dal blu profondo del mare” una lettura di Emanuela Petroro che vedrà protagonisti classici e nuovi titoli della letteratura per l'infanzia dedicati al mare, in particolare “La chiocciolina e la balena” di Julia Donaldson e Alex Scheffler che compie 15 anni, e racconta del salvataggio di una balena spiaggiata, come avvenuto a Vasto. Seguirà “Caretta Icaretta – il grande volo delle tartarughe marine nel Mar Mediterraneo” un racconto di Franco Sacchetti, sulla schiusa delle tartarughe nella Costa dei Gelsomini, Calabria – riporta il programma pubblicato dalla Nuova Libreria - si chiude l'11 settembre, alle ore 19,00, con “Irene, la fine delle storie – "Fra balene e umani, alla fine del mondo”, presentazione del nuovo racconto di Stefano Taglioli, e sequel del suo romanzo “Ultimo, alla fine del mondo”». In questo secondo appuntamento l’11 settembre interverranno Raffaella Zaccagna e Franco Sacchetti, in caso di pioggia ci si sposterà presso la sala conferenza della Società Operaia di Mutuo Soccorso.