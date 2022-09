“Ma… diamoci del tu!” Enrico Brignano fa tappa a Chieti

Lo showman Enrico Brignano farà tappa, sabato 10 settembre alle ore 21:00, all’Arena La Civitella di Chieti con lo spettacolo “Ma… diamoci del tu!” prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Uno show incentrato sulla distanza formale dell’uso del “Lei” ma anche sulla perdita del contatto umano del “Tu” attuale, un “Tu” vuoto che sembra aver assorbito anch’esso la formalità del “Lei” e che oggi, più che mai, è necessario recuperare per colmare la distanza acuita anche dagli ultimi anni di pandemia. “Scherzando, si può dire tutto, anche la verità” come diceva (senza scherzare) il fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud.

Ciò che rende speciale la comicità è la possibilità di arrivare al cuore e alla mente delle persone deviando dalla linea retta della logica e della ragione, concedendosi voli pindarici e salti tra vita personale e pubblica, sfruttando l’energia del palco e del riscontro della platea in una danza attraverso organizzazione e improvvisazione. Qualcosa in cui Enrico Brignano si è dimostrato sin da subito un maestro. Non per niente frequentò l’Accademia per giovani comici fondata da Gigi Proietti prima di esordire nella prima edizione del programma “La sai l’ultima?” su Canale 5 e dare il via alla sua proficua carriera come comico, cabarettista, attore, regista e doppiatore.

“...c’ho tanto da parlà. E qualche volta anche da lamentarmi.” E allora non vediamo l’ora di ascoltare tutto quello che ha da dire e soprattutto come, su questa dinamicità del Tu e del Lei e, magari, raccogliere spunti autentici sulla socialità e sul nostro modo di vivere i rapporti umani. Tra una risata e un'altra.