Il ricordo di Mimma Perrotti dell’assessore Nicola Della Gatta

In ricordo del primo anniversario dalla scomparsa di Mimma Perrotti, l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta commenta: “Il tempo ha un grande potere, quello di trasformare il dolore in ricordo e il ricordo in insegnamenti da infondere nella propria storia e donare agli altri.

Il primo anno dell'assenza di Mimma ha coinciso con il primo anno di questo mio servizio di assessore alla Cultura e davvero ho sperimentato quanto fosse fondamentale quella passione limpida e generosa a cui lei mi richiamava continuamente per un'idea alta di cultura quale unica strada di un'inclusione effettiva, reale, umana.

"Questa è la nostra arma per un mondo migliore" diceva e sono certo che i tanti semi che ha sparso con gentilezza e compassione disarmanti abbia inciso in profondità il volto della nostra comunità.

Cara Mimma, continueremo a cercare di essere all'altezza del tuo sogno, sapendo che ci sei e continui a camminare con noi!”