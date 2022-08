I pescatori ringraziano Annamaria, la "sposa del mare"

Ha 86 anni la pescatrice più longeva d’Italia. Il suo nome è Annamaria Verzini e da più di 70 anni solca il mare con la sua barca, di giorno e di notte, con una genuina naturalezza che le vale il nome di “sposa del mare”, come gli abitanti di Casalbordino la chiamano.

Prima di quattro fratelli, a soli 5 anni, nel 1939, il padre Donato la portò con sé sulla barca per la prima volta e, da allora, il suo amore per il mare non ha conosciuto confini. Quando aveva 14 anni il padre le donò il permesso di andare in barca da sola, e fu per Annamaria una gioia immensa, forse proprio il giorno del suo sposalizio con la profondità del mare.

Ricevette la licenza nautica solo a 30 anni, nel 1964, quando venne approvata la legge sulla parità dei sessi. Non mancarono gli scherni. Quando il responsabile della capitaneria di porto che le consegnò il brevetto le chiese: “Ma perché non te ne stai a casa a fare la calza come tutte le altre donne?” Annamaria rispose: “La calza la faccio quando non sono in mare.”

Delicata ma sicura di sé, donna nutrice e donna d’avventura: si può essere più cose, coltivare più sfumature. Annamaria è un esempio di vita autentica, una vita che la rispecchia, e forse anche per questo appare senza tempo. I suoi occhi sono inevitabilmente di un celeste intenso, perché lei è proprio quello che dicono: la sposa del mare.