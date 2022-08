L’assessore Fioravante: “Sono un ragazza fortunata, perché mi hanno regalato un sogno…”

“Prendo in prestito queste semplici parole da Jovanotti e le faccio mie … “, scrive l’assessore al Turismo Licia Fioravante, dopo l’evento del Jova Beach Party, “sono fortunata perché, insieme ad una squadra magnifica, ho avuto la possibilità di vedere la mia amata cittadina esprimersi al meglio in termini di accoglienza e bellezza.

Non è stato facile, ma una riflessione è d’obbligo per tutti, le decisioni importanti, strategiche che segnano il cambiamento sono sempre le più difficili ed occorre tanto coraggio e determinazione per non lasciare nulla di intentato.

Con umiltà e perseveranza, abbiamo sempre pensato che il Jova Beach Party fosse una meravigliosa opportunità per Vasto e il suo Turismo. E’ stata per me la prima estate vissuta in prima persona alle prese con l’organizzazione e la programmazione delle manifestazioni di pubblico interesse. Abbiamo garantito tanti eventi e momenti memorabili. Farne una classifica sarebbe ingeneroso perché tutti mi hanno lasciato in eredità un bene molto prezioso: emozioni fortissime.

Il Jova Beach ha però aggiunto qualcosa … abbiamo con esso compreso e toccato con mano quello che potremmo realizzare se avremo coraggio, audacia e decisione. Abbiamo finalmente donato alla nostra Vasto Marina una impagabile opportunità.

Possiamo finalmente dire che Vasto Marina PUO’ e può tanto, può osare, può ospitare, può atteggiarsi a località balneare di caratura ed interesse nazionale, ricompresa tra quelle che sono le mete più ambite nel panorama turistico. Vasto Marina è ora centro di interesse di produttori, agenzie di spettacolo, società specializzate nell’organizzazione di grandi eventi.

Abbiamo dato prova di godere di trasporti pubblici efficaci, puntuali e rispettosi, Servizi moderni, attenti e collegati tra di loro. Ci hanno guardato e giudicato come un’amministrazione appassionata e coinvolta. E’ dunque questo il momento dell’impegno collettivo, lungimirante, visionario.

Dobbiamo essere pronti a proiettarci verso il futuro e modificare la vetusta abitudine di veder garantito solo il presente. Il turismo è fatto di idee, capitali, infrastrutture, filosofia, luoghi, eventi, servizi e tanto altro. L’anima del turismo sono le persone, gli operatori: credo che ogni cittadino, ogni operatore del settore, è ambasciatore unico della propria città e contribuisce, se lo desidera, da solo, a renderla sempre più bella. Quindi tutti insieme dovremo lavorare ogni giorno, ciascuno nel proprio ambito, per migliorarci.

Prendiamo il Jova Beach come spunto, per fare squadra e lavorare per il futuro, tutti insieme con spirito di sacrificio e abnegazione per il bene della nostra città. Solo in questo modo il Jova Beach Party potrà lasciare in eredità la sua anima più profonda vale a dire la grinta, la bellezza, la gioiosità, che tanto si sono respirati in città in questi giorni e che tutti, dico tutti, hanno percepito, come mai prima d’ora era successo. L’estate continua con la sua entusiasmante programmazione…perché questo è davvero un importante ed epocale punto di partenza.

A presto con nuove e energiche iniziative. Grazie Vasto.”